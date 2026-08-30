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Redakan Mual dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini

Redakan Mual dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini
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Ilustrasi cuka sari apel.Foto: iHerb

jpnn.com, JAKARTA - MUAL merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Mual adalah perasaan yang mengerikan. Mual bisa datang dalam bentuk tersedak, rasa mual di perut, dan tidak nafsu makan.

Perasaan ini bahkan bisa menyebabkan muntah dan diare, yang merupakan akibat paling umum dari mual.

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Sayangnya, karena perut yang tidak nyaman, makan mungkin menjadi hal terakhir yang terlintas dalam pikiran Anda.

Namun, coba tebak? Ada beberapa makanan yang sebenarnya bisa meredakan gejalanya.

Makanan yang membantu menghindari mual adalah mint, jahe, saus apel, air lemon, dan air kelapa.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Mint

Peppermint dikenal karena khasiatnya yang menenangkan dan sangat membantu sistem pencernaan.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meredakan rasa mual yang Anda rasakan dan salah satunya adalah tentu saja saus apel.

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