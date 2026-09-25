Redakan Nyeri Asam Urat dengan Mengonsumsi 5 Buah Kering Ini

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit sendi yang harus diobati.

Asam urat tinggi adalah kondisi yang terjadi ketika ginjal tidak mampu membuang asam urat secara memadai.

Asam urat pada dasarnya adalah air alami yang terbentuk selama pencernaan makanan yang mengandung purin.

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Apa sebenarnya purin itu? Purin adalah molekul kimia berbasis karbon dan nitrogen yang dipecah dalam tubuh.

Namun, makanan kaya purin seperti daging, sarden, dan bir menyebabkan tubuh gagal mencernanya, sehingga mengakibatkan peningkatan kadar asam urat, suatu produk limbah.

Kadar asam urat tinggi biasanya terjadi ketika ginjal tidak membuang asam urat dengan benar dan efisien.

Ketika terlalu banyak asam urat tetap berada di dalam tubuh, kondisi ini dikenal sebagai hiperurisemia.

Hal ini menyebabkan terbentuknya kristal asam urat yang mengendap di persendian dan bisa menyebabkan asam urat, yaitu bentuk radang sendi yang sangat menyakitkan.