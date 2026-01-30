menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Redakan Pilek dengan Mengonsumsi 3 Jenis Obat Ini

Redakan Pilek dengan Mengonsumsi 3 Jenis Obat Ini

Redakan Pilek dengan Mengonsumsi 3 Jenis Obat Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: Minum Obat. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan seperti saat ini membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit, seperti pilek.

Pilek dan hidung tersumbat menjadi tanda-tanda dari adanya penyakit lain, seperti gejala flu atau penyakit pernapasan lainnya.

Nah, guna menyembuhkan berbagai gejala pilek, cara yang paling umum adalah dengan obat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cairan saline

Merasa tersiksa dengan ingus yang membuat kamu sulit bernapas lega?

Pakai cairan saline atau obat semprot hidung mungkin bisa membantu.

Baca Juga:

Kamu bisa mendapatkan semprotan saline di apotek dan toko obat terdekat tanpa resep dokter.

Cairan saline tidak mengandung bahan kimia tambahan, maka kamu bisa menggunakannya kapan saja sesuai kebutuhan.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan pilek dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja obat pereda nyeri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI