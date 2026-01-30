Redakan Pilek dengan Mengonsumsi 3 Jenis Obat Ini
jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan seperti saat ini membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit, seperti pilek.
Pilek dan hidung tersumbat menjadi tanda-tanda dari adanya penyakit lain, seperti gejala flu atau penyakit pernapasan lainnya.
Nah, guna menyembuhkan berbagai gejala pilek, cara yang paling umum adalah dengan obat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Cairan saline
Merasa tersiksa dengan ingus yang membuat kamu sulit bernapas lega?
Pakai cairan saline atau obat semprot hidung mungkin bisa membantu.
Kamu bisa mendapatkan semprotan saline di apotek dan toko obat terdekat tanpa resep dokter.
Cairan saline tidak mengandung bahan kimia tambahan, maka kamu bisa menggunakannya kapan saja sesuai kebutuhan.
Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan pilek dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja obat pereda nyeri.
