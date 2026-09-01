Redakan Pilek dengan Mengonsumsi 3 Teh Herbal Ini
jpnn.com, JAKARTA - PILEK merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa terjadi akibat daya tahan tubuh yang menurun.
Untuk meredakan pilek, Anda bisa mengonsumsi beberapa teh herbal.
Dengan meminum teh ini, tubuh tetap terhidrasi dan gejala pilek seperti tenggorokan gatal, batuk, atau hidung tersumbat bisa sedikit berkurang.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Teh Echinacea
Echinacea adalah bunga asli Amerika Utara yang konon memiliki manfaat untuk kekebalan tubuh.
Anda bisa menemukannya dalam berbagai olahan, termasuk teh herbal.
Penelitian menunjukkan bahwa echinacea bisa mengurangi kemungkinan terserang pilek.
Jadi, ini adalah jenis teh lain yang paling baik diminum selama cuaca dingin.
Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu meredakan gejala pilek dan salah satunya ialah teh lemon.
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