Redakan Radang Amandel dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - AMANDEL yang meradang bisa membuat Anda sangat menderita.

Seperti kesulitan menelan, nyeri dan iritasi di tenggorokan saat berbicara.

Nafsu makan Anda mungkin berkurang dan Anda mungkin tidak ingin makan banyak makanan saat tenggorokan kamu terasa panas.

Namun, tubuh Anda tetap membutuhkan nutrisi penting untuk membantunya sembuh dan tetap ternutrisi.

Ada berbagai makanan alami yang mendukung yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dan mempercepat pemulihan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Rempah-rempah dan herba penyembuh

Berbagai rempah-rempah dan herba memiliki sifat antivirus dan antiinflamasi.

Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, ashwagandha, sage, kayu manis, pala, dan kunyit dikemas dengan antioksidan, mineral, dan vitamin yang bisa membantu dalam penyembuhan radang amandel.