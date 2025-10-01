menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Redakan Radang Amandel dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini

Redakan Radang Amandel dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini

Redakan Radang Amandel dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sup ayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - AMANDEL yang meradang bisa membuat Anda sangat menderita.

Seperti kesulitan menelan, nyeri dan iritasi di tenggorokan saat berbicara.

Nafsu makan Anda mungkin berkurang dan Anda mungkin tidak ingin makan banyak makanan saat tenggorokan kamu terasa panas.

Baca Juga:

Namun, tubuh Anda tetap membutuhkan nutrisi penting untuk membantunya sembuh dan tetap ternutrisi.

Ada berbagai makanan alami yang mendukung yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dan mempercepat pemulihan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

Baca Juga:

1. Rempah-rempah dan herba penyembuh

Berbagai rempah-rempah dan herba memiliki sifat antivirus dan antiinflamasi.

Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, ashwagandha, sage, kayu manis, pala, dan kunyit dikemas dengan antioksidan, mineral, dan vitamin yang bisa membantu dalam penyembuhan radang amandel.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengobati radang amandel dan salah satunya adalah delima.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI