Redakan Radang Tenggorokan dengan Mengonsumsi 5 Permen Ini

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM pancaroba membuat Anda rentan terserang beberapa penyakit, seperti radang tenggorokan.

Ada beberapa cara yang bisa membantu meredakan radang tenggorokan.

Salah satunya dengan mengonsumsi permen. Tidak salah, karena permen pelega tenggorokan memang memiliki kandungan yang mampu meredakan rasa tak nyaman.

Hanya yang perlu diingat sebaiknya menghindari permen pelega tenggorokan dengan gula.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mentol

Kandungan yang ada dalam permen mentol ini bisa memberikan efek mendinginkan dan menyejukkan pada tenggorokan saat mengalami peradangan.

2. Akar manis

Akar manis atau licorice juga memiliki kandungan antiradang yang bisa membantu mengatasi peradangan pada tenggorokan. Kandungan ini sangat bermanfaat untuk mengurangi dahak.

3. Amylmetacresol dan dibenal

Biasanya kandungan Amylmetacresol dan dibenal pada permen pelega tenggorokan memiliki dosis rendah.