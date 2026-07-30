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Redakan Refluks Asam dengan 9 Pengobatan Alami Ini

Redakan Refluks Asam dengan 9 Pengobatan Alami Ini
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Ilustrasi susu dingin. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengalami refluks asam? Refluks asam bukan merupakan penyakit asam lambung.

Refluks asam, umumnya dikenal sebagai keasaman, adalah kondisi yang sangat tidak nyaman dan menyakitkan.

Sebagian besar dari kita pernah mengalaminya di beberapa titik dalam hidup kita.

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Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kondisi ini bisa memburuk jika Anda mengonsumsi makanan yang salah.

Namun, pilihan makanan yang cerdas bisa membantu Anda mengatasi masalah ini dalam waktu singkat.

Ada beberapa makanan yang bisa mengurangi pembentukan asam di lambung Anda, dan menyeimbangkan kadar pH di lambung.

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Berikut adalah makanan yang menawarkan manfaat untuk meredakan gejala keasaman, dan pada saat yang sama, juga menawarkan manfaat jangka panjang untuk mencegah keasaman.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengatasi refluks asam tanpa efek samping dan salah satunya adalah tentu saja biji adas.

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