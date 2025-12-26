Redakan Sakit Gigi dengan Mengonsumsi 4 Jenis Obat Ini
jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.
Sakit gigi bisa membuat Anda menghentikan segala kegiatan kamu saat itu juga.
Obat sakit gigi terdiri dari obat yang bisa ditemukan di apotek dan obat antibiotik yang perlu memperoleh resep dari dokter.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Hidrogen peroksida 3 persen
Hidrogen peroksida adalah antiseptik cair yang sering dijadikan obat kumur untuk membunuh bakteri serta kuman penyebab terjadinya sakit gigi dan gusi termasuk sariawan juga radang gusi.
Cukup larutkan hidrogen peroksida dengan air lalu kumur-kumur selama 30 detik.
Setelahnya segera buang dan kumur lagi dengan air bersih.
2. Paracetamol
Paracetamol termasuk obat golongan NSAID (Obat antiinflamasi nonsteroid).
Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan sakit gigi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja naproxen.
