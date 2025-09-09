Redakan Sakit Kepala dengan Mengonsumsi 3 Obat yang Tersedia di Apotek

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Jika sakit kepala menyerang, biasanya akan mengganggu aktivitas Anda.

Untuk mengatasinya, Anda bisa mengonsumsi beberapa pilihan obat yang tersedia di apotek.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Aspirin

Aspirin adalah obat minum golongan antiinflamasi nonsteroid (NSAID) yang mengandung salisilat untuk meredakan nyeri sakit kepala ringan sampai sedang.

2. Ibuprofen

Ibuprofen juga merupakan obat golongan NSAID yang menghalangi kerja enzim siklooksigenase membentuk prostaglandin untuk memicu rasa sakit.

Obat jenis ini umumnya digunakan untuk mengatasi tension headache dan migrain.

3. Acetaminophen

Acetaminophen adalah golongan obat analgesik yang ampuh meredakan sakit kepala ringan hingga sedang.