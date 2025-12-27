menu
Redakan Sembelit dengan Menggunakan 4 Cara Alami Ini

Ilustrasi wanita yang mengalami sembelit. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang harus segera diatasi.

Biasanya sembelit ditandai dengan susah buang besar hingga berhari-hari akibat kotoran yang menyumbat usus.

Adapun penyebabnya bisa beragam, mulai dari kurangnya mineral dalam tubuh, diet kurang sehat, minimnya olahraga hingga efek samping obat-obatan tertentu.

Jika segera tak ditangani sembelit bisa menyebabkan perut kembung dan begah.

Tak perlu khawatir, untuk mengatasi sembelit Anda bisa menggunakan cara-cara alami tanpa obat kimia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makan Lebih Banyak Serat

Cara alami pertama untuk mengatasi sembelit ialah dengan makan lebih banyak serat.

Serat adalah laksatif alami. Serat bisa meningkatkan kandungan air di dalam tinja dan memadatkannya, sehingga bisa menyembuhkan sembelit.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu meredakan sembelit dengan cepat dan salah satunya mengonsumsi banyak serat.

