menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Redakan Sembelit dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini

Redakan Sembelit dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vitamin yang terdapat pada buah-buahan. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang harus segera diatasi.

Sembelit membuat Anda kesulitan untuk buang air besar. Biasanya sembelit terjadi akibat jarang minum air putih dan kurang mengonsumsi serat.

Untuk mengatasi sembelit, ada beberapa vitamin yang bisa membantu Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin B1

Vitamin B1 (tiamin) bisa berpengaruh pada sistem pencernaan. Ketika kadar tiamin rendah, proses pencernaan bisa melambat dan menimbulkan efek konstipasi.

Wanita harus mengonsumsi tiamin 1,1 mg setiap harinya sementara pria 1,2 mg.

2. Vitamin C

Vitamin C termasuk vitamin yang bisa membantu mengatasi konstipasi.

Ketika tubuh sudah cukup mendapat asupan vitamin C, sisa dari vitamin yang tidak terserap akan memberikan efek osmotik pada saluran pencernaan.

Ada beberapa jenis vitamin yang bisa membantu mengatasi sembelit tanpa efek samping dan salah satunya ialah tentu saja vitamin C.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI