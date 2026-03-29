Redakan Sembelit dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang harus segera diatasi.

Sembelit membuat Anda kesulitan untuk buang air besar. Biasanya sembelit terjadi akibat jarang minum air putih dan kurang mengonsumsi serat.

Untuk mengatasi sembelit, ada beberapa vitamin yang bisa membantu Anda.

Baca Juga: 3 Khasiat Biji Rami untuk Mengatasi Sembelit

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin B1

Vitamin B1 (tiamin) bisa berpengaruh pada sistem pencernaan. Ketika kadar tiamin rendah, proses pencernaan bisa melambat dan menimbulkan efek konstipasi.

Wanita harus mengonsumsi tiamin 1,1 mg setiap harinya sementara pria 1,2 mg.

Baca Juga: 8 Makanan Kaya Vitamin B yang Baik untuk Rambut

2. Vitamin C

Vitamin C termasuk vitamin yang bisa membantu mengatasi konstipasi.

Ketika tubuh sudah cukup mendapat asupan vitamin C, sisa dari vitamin yang tidak terserap akan memberikan efek osmotik pada saluran pencernaan.