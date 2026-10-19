Redakan Stres dengan 5 Ramuan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - MASALAH hidup yang terlalu berat bisa membuat Anda tertekan dan stres.
Namun, pernahkah Anda berada di bawah tekanan berat dan minum secangkir kopi, tetapi malah merasa lebih gelisah?
Ternyata, ada hubungan langsung antara apa yang kita makan dan bagaimana perasaan kita.
Beberapa makanan, seperti yang mengandung kafein atau tinggi gula, bisa memicu stres dan kecemasan.
Di sisi lain, ada makanan yang disebut Ayurveda sebagai makanan satvik, yang membuat kita merasa tenang dan rileks.
Jadi, jika Anda merasa selalu stres, cobalah makanan Ayurveda ini yang bisa menenangkan tubuh dan pikiran, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Ashwagandha
Sifat Ashwagandha yang menjaga tekanan darah dan gula darah kita pada tingkat optimal telah terdokumentasi dengan baik.
Namun, ramuan alami ini juga membantu Anda merasa lebih tenang dan mengatasi stres.
Ada beberapa jenis ramuan alami yang bisa membantu meredakan stres dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja air kelapa.
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