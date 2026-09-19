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Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini

Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini
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Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit berbahaya yang harus segera diatasi.

Selain menerapkan gaya hidup sehat, penderita tekanan darah tinggi mungkin perlu mengonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darahnya.

Obat darah tinggi ada yang dijual di apotek dan sangat beragam.

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Namun, setiap obat darah tinggi punya manfaat yang berbeda. Anda harus konsultasi ke dokter untuk mendapatkan obat darah tinggi yang tepat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bystolic Nebivolol

Obat ini digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi.

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Menurunkan tekanan darah tinggi membantu mencegah strok, serangan jantung , dan masalah ginjal.

Obat ini termasuk dalam golongan obat yang dikenal sebagai beta blocker. Ini bekerja dengan cara memblokir tindakan zat alami tertentu di tubuh, seperti epinefrin, pada jantung dan pembuluh darah.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah tentu saja bystolic.

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