Redam Amuk Massa di Rumah Terduga Bandar Narkoba, Polisi Kerahkan Kekuatan Penuh

jpnn.com, ROKAN HILIR - Polres Rokan Hilir bergerak cepat mengamankan situasi pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Jumat (10/4/2026).

Aparat dikerahkan langsung untuk meredam amukan massa yang sempat melakukan pengrusakan hingga pembakaran di rumah terduga bandar narkoba.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni memastikan kondisi terkini di wilayah tersebut sudah berangsur kondusif.

Dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi maupun provokasi.

“Situasi saat ini sudah kondusif. Kami minta masyarakat tidak terpancing, karena kepolisian pasti akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum,” tegas Isa, Sabtu (11/4).

Dia menegaskan pihaknya telah menurunkan tim gabungan, mulai dari Satreskrim hingga Satresnarkoba untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas narkotika dan kegiatan ilegal lainnya di Panipahan.

“Kami mengerahkan kekuatan penuh untuk membersihkan kawasan Panipahan dari kegiatan narkotika dan ilegal lainnya,” ujarnya.

Isa juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda dengan iming-iming para bandar narkoba, serta tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.