Reddit Uji Format Baru Audio dan Video, Feed-nya Mulai Mirip TikTok

jpnn.com, JAKARTA - Reddit mulai menguji cara baru menikmati konten di platformnya.

Komunitas mendapat kesempatan mencoba unggahan dalam format audio dan video, yang disajikan dengan pengalaman lebih mirip platform TikTok.

Pengujian dilakukan untuk melihat format konten yang paling diminati pengguna, sebelum kemungkinan diperluas ke lebih banyak komunitas.

Nantinya, pengguna tetap bisa membaca unggahan dalam bentuk teks seperti biasa, atau memilih versi audio maupun video jika tersedia.

Langkah tersebut muncul setelah Reddit melihat banyak unggahan populer di platformnya, diolah kembali menjadi konten video oleh kreator di media sosial lain.

Cerita dan diskusi dari Reddit kerap dibacakan menggunakan teknologi text-to-speech atau suara kreator.

Baca Juga: Reddit Menyiapkan Dukungan AI Untuk Halaman Hasil Pencarian

Lalu dipadukan dengan teks di layar dan visual lain, mulai dari gim hingga aktivitas memasak.

CEO Reddit Steve Huffman melihat tren tersebut sebagai peluang baru.