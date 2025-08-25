Redea Institute Jaga Kualitas Pendidikan HighScope Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga pendidikan Redea Institute konsisten memberikan dukungan pelayanan, akreditasi, serta pengembangan pengajar di Sekolah Highscope Indonesia.

Founder dan CEO Research and Development for Advancement (Redea) Institute Antarina S.F Amir menyatakan pihaknya memberikan dukungan lewat departemen Training, Research, & Development dan Service Quality Monitoring & Improvement.

Agar visi dan misi sekolah tersebut tetap terjaga kualitasnya, meski dikembangkan di berbagai wilayah.

Antarina mengatakan berbekal pengalaman 29 tahun dengan penuh semangat pihaknya terus-menerus melakukan program dalam pengembangan guru yang terdiri dari pelatihan dan praktik berkualitas, layanan yang relevan untuk setiap sekolah, mengembangkan materi kursus pelatihan, dan memperkaya kurikulum di semua tingkatan.

"Tujuan kami adalah untuk menyediakan program prasekolah, SD, SMP, dan SMA yang berkualitas untuk anak-anak di Indonesia,” ujar Antarina dikutip, Senin (25/8).

Pemilik Sekolah HighScope Indonesia Bengkulu Yosia Yodan mengatakan Redea Institute sangat memberikan dukungan service quality monitoring, proses akreditasi, professional development, serta training kepada manajemen di sekolah tersebut.

Menurutnya, Redea Institute selalu menunjukkan integritas sebagai lembaga penjamin kualitas Sekolah HighScope Indonesia melalui program-program yang konsisten diberikan.

“Quality monitoring dilakukan sepanjang tahun secara rutin dan menyeluruh, menyasar kepada Quality Assessment System (QAS) dan Preschool Quality Assessment (PQA) yang dikembangkan melalui riset teruji,” ujar Yosia.