Redea International Conference 2026, Wamen Stella Christie Ingatkan Bahaya Ketergantungan AI

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan.

Sekolah dituntut tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berempati.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan berpotensi menghilangkan proses belajar yang seharusnya dilalui siswa.

"Ketika AI mengambil alih seluruh proses pemecahan masalah, peringkasan, hingga penyusunan informasi, siswa justru berisiko kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikirnya," kata Wamen Stella Christie saat menjadi pembicara penutup Redea International Conference ke-16 yang diselenggarakan Redea Institute pada 8–9 Oktober 2026.

Wamen Stella memaparkan data OECD (2026) yang menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan AI setiap hari atau hampir setiap hari memiliki rata-rata skor sains paling rendah dibandingkan siswa yang tidak pernah atau hampir tidak pernah menggunakan teknologi tersebut.

"Guru seharusnya tidak sekadar mengajarkan cara menggunakan AI, tetapi mengajarkan agar posisi murid di masa depan tidak bisa digantikan oleh AI. Kita harus mampu mengevaluasi hasil dari AI secara kritis," tegas Wamen Stella Christie.

Dia juga mengutip data World Economic Forum (2025) yang menempatkan agilitas, pembelajaran berkelanjutan, dan kreativitas sebagai keahlian utama yang paling dibutuhkan pada 2030.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat Redea Institute yang menggelar konferensi internasional bertema Guardians of the Future: Sustainably Impactful and Future-Driven School.