Redmi 15 Andalkan Baterai 7.000 mAh, Siap Temani Aktivitas Harian

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi resmi menghadirkan ponsel barunya, Redmi 15 di Indonesia pada Selasa (17/3).

Ponsel yang menyasar anak muda itu menawarkan spesifikasi mumpuni seperti baterai berkapasitas besar, yakni 7.000mAh dan desain stylish.

Dengan baterai tersebut membuat perangkat itu diandalkan bukan hanya pelengkap, tetapi partner utama dalam tumbuh dan berkembang.

Selain itu, Redmi 15 bisa menjadi pilihan tepat buat kamu yang selalu ingin on, aktif, dan terus belajar di mana pun berada.

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng mengatakan generasi muda Indonesia tumbuh di tengah perubahan yang cepat dan dinamis, dengan semangat untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkembang.

"Kami ingin menghadirkan perangkat yang tidak hanya tangguh dengan baterai besar, tetapi juga menjadi partner produktivitas yang mendukung mereka mengekspresikan potensi terbaik dari belajar, bekerja, hingga berkarya,” ungkap Andi Renreng dalam siaran persnya, Rabu (18/3).



Pengembangan diri tidak berhenti di satu sesi belajar, semangat belajar, berkarya, dan eksplor hal baru butuh daya tahan yang sama kuatnya dengan semangatmu.

Oleh karena itu, Redmi 15 dibekali baterai 7.000 mAh yang bukan cuma angka besar, tetapi tidak membuat Anda was-was.

Dari ikut kelas digital marketing, nonton tutorial desain, sampai maraton konten pengembangan diri di TikTok, semuanya bisa kamu lakukan tanpa panik cari colokan.