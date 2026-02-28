Redmi A7 Pro Hadir dengan Baterai Besar, Harga Rp 1 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia kembali menambah jajaran produk baru dengan meluncurkan smartphone entry-level Redmi A7 Pro, ke pasar Indonesia pada Jumat (28/2).

Ponsel tersebut hadir dengan satu varian saja dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 64GB.

“Xiaomi menghadirkan Redmi A7 Pro, smartphone dengan performa optimal untuk menemani anak muda melakukan berbagai hal yang mereka suka,” ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng dalam siaran persnya, Sabtu (28/2).

Redmi A7 Pro hadir dengan layar 6,9 inci yang memberikan kenyamanan lebih saat nonton video TikTok dan Instagram maupun baca post di Threads dan X. Layar itu sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz.

Ponsel tersebut memiliki tingkat kecerahan mencapai 800 nits. Dengan angka tersebut pengguna bisa melihat tampilan layar dengan jelas.

Redmi A7 Pro hadir dengan performa andal untuk membantu anak muda untuk mengekspresikan diri dengan berbagai hal yang mereka suka.

Sama seperti smartphone Redmi terbaru lainnya, A7 Pro mendapatkan Xiaomi HyperOS 3 yang memberikan performa optimal untuk main game, edit konten, hingga mencari informasi menggunakan AI.

Ponsel itu sudah menggunakan teknologi UFS 2.2 untuk performa yang lebih gesit, sehingga penggunaan sehari-hari terasa lebih lancar tanpa jeda.