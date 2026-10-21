Refleksi 2 Tahun Pemerintah, Hasto Nilai Gibran bin Jokowi Jadi Beban Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bagi Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (21/10) soal refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasto menuturkan PDIP mencatat Prabowo menerima beban berat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran.

Sebab, kata Hasto, putusan itu memunculkan pertimbangan bahwa MK tak menemukan ijazah SMA Gibran ketika maju cawapres.

"Presiden Prabowo memiliki suatu beban, terutama setelah putusan MK yang menemukan bagaimana Wapres ternyata tidak memenuhi syarat sebagai cawapres saat itu," kata dia ditemui di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa.

MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon untuk diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI yang dianggap tak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Hasto mengatakan putusan terkait ijazah SMA Gibran membangkitkan memori kolektif rakyat soal penyalahgunaan kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum terbit putusan MK Nomor 90.