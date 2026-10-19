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Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, PKS Harap Tak Ada Kasus Keracunan di Program MBG

Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, PKS Harap Tak Ada Kasus Keracunan di Program MBG
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Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan Bimteknas PKS di Jakarta, Senin (19/10). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah harus diselesaikan pemerintah menyambut dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media terkait kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kholid mulanya mengatakan pemerintah telah menunjukkan berbagai kinerja positif selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

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Dia melanjutkan bahwa progres tersebut harus dibarengi dengan evaluasi yang objektif dari partai dan elemen masyarakat sipil.

"Ada progres, ada perbaikan, tetapi juga perlu ada beberapa catatan di situ," katanya dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan Bimteknas PKS di Jakarta, Senin (19/10).

Kholid menyoroti pelaksanaan program Asta Cita, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

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Kholid memuji niat baik Presiden Prabowo di balik program MBG demi menguatkan gizi para penerus dan menekan tengkes atau stunting.

"Kami melihat bahwa MBG ini niat Presiden Prabowo sangat mulia untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak didik kita," ujarnya.

Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kepemimpinan Prabowo-Gibran sudah positif, tetapi masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki.

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