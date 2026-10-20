Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Waketum MUI: MBG & Sekolah Rakyat Program Prorakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menilai banyak capaian diraih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun memimpin Indonesia.

Marsudi menyampaikan hal itu untuk menyikapi usia pemerintahan Prabowo-Gibran yang memasuki 2 tahun pada Selasa (20/10/2026).

Marsudi mengajak masyarakat menyikapi perjalanan pemerintahan sesuai peraturan dan positif tanpa mengabaikan hal-hal yang masih perlu dievaluasi.

"Indonesia mempunyai kultur budaya yang selalu mengingat-ingat yang baik dan juga mampu untuk menyesuaikan apa yang kurang-kurang itu kita bersama-sama untuk membenahinya,” kata Marsudi kepada awak media, Selasa (20/10).

Dia menuturkan berbagai program prioritas Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, pemberantasan oligarki, dan optimalisasi hilirisasi diarahkan untuk memberikan manfaat bagi rakyat.

Dia mengatakan dukungan publik diperlukan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program tepat sasaran.

"MBG atau Sekolah Rakyat, itu semua antara lain program prorakyat. Tidak sekadar program yang sudah dijalankan, tetapi juga penegakan hukum dan optimalisasi hilirisasi, yang hasilnya nanti adalah semua untuk rakyat,” ujarnya.

Marsudi juga mengajak masyarakat mensyukuri kondisi Indonesia yang relatif aman dan nyaman selama dua tahun pemerintahan.