Refleksi Akhir Tahun Bersama Wartawan Parlemen, Sekjen DPR: Harus Adaptif Terhadap Perubahan dan Tuntutan Publik

jpnn.com, BANDUNG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Dr. Indra Iskandar mengatakan Kesetjenan DPR terus melakukan evaluasi menyeluruh pada tiga aspek utama, yaitu dukungan persidangan, dukungan administratif, dan dukungan keahlian.

"Semua lini harus adaptif terhadap perubahan dan tuntutan publik yang makin tinggi," kata Indra Iskandar dalam acara Ngariung Bareng DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dalam Diskusi Interatif KWP sekaligus Refleksi Akhir Tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025) malam.

Acara diskusi yang dipandu oleh Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA itu juga menghadirkan dua narasumber, yakni Budiyono dan Patria selaku Staf Khusus Ketua DPR RI.

Baca Juga: Wartawan Parlemen dan Kesetjenan DPR Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra

Pada kesempatan itu, Indra Iskandar memanfaatkan forum pertemuan akhir tahun bersama para wartawan parlemen untuk memaparkan evaluasi kinerja selama setahun serta memperkenalkan sejumlah pejabat baru di lingkungan Kesetjenan DPR.

Dalam kesempatan itu, Indra Iskandar menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media untuk menghadirkan parlemen yang makin terbuka, responsif, dan relevan dengan kebutuhan publik.

“Pertemuan ini bagian dari rangkaian silaturahmi kita di akhir tahun. Banyak dinamika yang kita lalui bersama di Senayan. Ini momentum bagi kita untuk kembali menata langkah, mengevaluasi perjalanan setahun serta menyiapkan tantangan besar yang sangat dinamis ke depan,” ujar Indra Iskandar.

Indra juga menyinggung program magang nasional yang baru saja diterima DPR.

Dia menyebut sebanyak 250 peserta magang kini ditempatkan di berbagai unit, termasuk Kantin Demokrasi.