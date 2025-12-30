Refleksi Akhir Tahun untuk Menegaskan Visi Trisakti Bung Karno Dalam Tata Kelola Negara Hukum Menuju Indonesia 2045

jpnn.com - Tahun politik telah berlalu, menorehkan babak baru dalam lembar sejarah bangsa dengan hadirnya kepemimpinan yang membawa semangat transformasi dan keberanian untuk menghadapi tantangan zaman.

Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI), sebagai bagian integral dari kaum intelektual bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, berdiri tegak untuk merefleksikan perjalanan Negara Hukum Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika politik dan gelombang tekanan ekonomi global.

Refleksi ini adalah panggilan jiwa untuk merawat cita-cita luhur pendiri bangsa, memastikan bahwa hukum, politik, dan ekonomi bersinergi demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebangkitan Penegakan Hukum dan Visi Pembangunan Progresif di Bawah Nahkoda Presiden Prabowo

Di bawah nahkoda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita menyaksikan kebangkitan yang luar biasa dalam upaya penegakan hukum.

Tanda-tanda kebesaran ini tidak hanya terasa, namun termanifestasi dalam komitmen yang tak tergoyahkan untuk memberantas akar-akar kejahatan kerah putih yang selama ini membelenggu potensi bangsa.

Kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan aset-aset strategis negara, seperti yang terlihat dalam pengungkapan kasus korupsi Timah, Pertamina, dan BUMN lainnya membuktikan adanya political will yang kuat dari pucuk pimpinan untuk membersihkan tatanan birokrasi dan ekonomi dari praktik culas yang merugikan rakyat.

Presiden Prabowo, dalam setiap pesan dan arahan, senantiasa menyerukan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.