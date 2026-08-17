Refleksi Hari Kemerdekaan, Sahroni: Semoga Hukum Semakin Ditegakkan Tanpa Harus Viral

jpnn.com - wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum di Indonesia saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Menurutnya, kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai upaya memastikan setiap masyarakat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara setara, tanpa memandang latar belakang maupun kekuatan yang dimiliki.

Sahroni menilai komitmen terhadap supremasi hukum juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, termasuk ketika pemerintah memberikan perhatian langsung terhadap sejumlah perkara yang dinilai publik memiliki persoalan keadilan.

"Dalam rangka hari kemerdekaan ini, saya ingin menggarisbawahi terkait praktek penegakkan hukum di tanah air dari perspektif wakil ketua Komisi III DPR," kaata Sahroni, Senin (7/8/2026).

DIa melihat Presiden Prabowo sangat berusaha dan berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM di tanah air.

"Bisa kita lihat beliau turun tangan langsung dalam berbagai kasus hukum yang mungkin dilihat publik mencederai logika keadilan, seperti kasus Tom Lembong," ujar Sahroni.

Di sisi lain, Sahroni mengatakan Komisi III DPR RI juga terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, Komisi III aktif membuka pintu pengaduan bagi warga yang mencari keadilan, seperti kasus perampasan lahan, penipuan, pelecehan seksual, hingga pembunuhan. Semua ditampung dan dicarikan solusinya.