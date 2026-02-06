Refleksi Milad ke-79 HMI, Ibas Ajak Pemuda Jadi Bagian dalam Demokrasi Partisipatif
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak HMI terus menjaga kobaran semangat idealisme dalam membangun bangsa.
Hal itu diungkapkan Ibas dalam rangka memperingati Milad ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ibas juga menekankan pentingnya peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan yang harus berani mengambil peran strategis dalam setiap dinamika kebangsaan.
“Selamat Milad HMI ke-79! Teruslah menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia melalui semangat idealisme dan kolaborasi,” ujar Ibas pada Kamis (5/2).
Menjaga Demokrasi dan Nilai Kebangsaan
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga mengajak para kader HMI untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor aktif dalam memperkuat sistem demokrasi di tanah air.
Sebab, dia meyakini keterlibatan anak muda adalah kunci bagi masa depan Indonesia yang lebih cerah.
“Pemuda adalah harapan bangsa, dan HMI adalah bagian dari masa depan yang lebih baik. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, jadi bagian dalam demokrasi partisipatif,” tegas lulusan S3 IPB University tersebut.
