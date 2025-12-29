Refleksi Politik Nasional 2025, Arifki Chaniago Soroti Koalisi Besar dan Manuver Elite
jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2025 menjadi penanda penting dalam membaca arah politik Indonesia pascapergantian kekuasaan.
Meski dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan koalisi besar, satu tahun pertama pemerintahan justru menunjukkan bahwa politik nasional tetap bergerak dinamis, penuh manuver dan sarat negosiasi elite.
Pengamat politik seklaigus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai 2025 bukanlah tahun politik yang sunyi.
Konsolidasi pemerintahan berjalan beriringan dengan kontestasi wacana di dalam dan di sekitar koalisi.
Secara formal, pemerintahan Prabowo relatif stabil. Namun di balik stabilitas itu, partai-partai pendukung tetap memainkan strategi masing-masing untuk menjaga pengaruh dan posisi tawar politik.
Salah satu dinamika paling menonjol sepanjang 2025 adalah kembali menguatnya serangan terhadap isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu lama yang kembali diproduksi ini dinilai bukan sekadar polemik administratif, melainkan bagian dari strategi delegitimasi politik yang lebih luas.
Menurut Arifki, ada banyak pihak yang diuntungkan dari upaya delegitimasi terhadap Jokowi.
Pengamat politik sekligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menyampaikan catatan refleksi akhir tahun 2025. SImak Selengkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesan Menag Nasruddin soal Kegiatan Akhir Tahun: Jangan Dihabiskan dengan Hura-hura
- Refleksi Akhir Tahun: Surya Fermana Ajak Publik Menjaga Suasana Kondusif
- Versi Pengamat, Pilkada Melalui DPRD Hanya Menguntungkan Elite Politik
- Refleksi Akhir Tahun Bersama Wartawan Parlemen, Sekjen DPR: Harus Adaptif Terhadap Perubahan dan Tuntutan Publik
- PP Muhammadiyah Minta Elite Politik Mawas Diri dan Tidak Melukai Rakyat
- Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi dalam Penanganan Kasus Besar