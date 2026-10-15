Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan MARI-YO di Provinsi Papua
Oleh: Hironimus Hilapok -Direktur Utama PT Jamkrida Papua (Perseroda)
jpnn.com - Satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K, MH. dan Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. (Mari-Yo) merupakan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi atas perjalanan pembangunan yang telah dilaksanakan sekaligus memproyeksikan harapan masyarakat Papua dalam empat tahun mendatang.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, dinamika sosial-politik, serta tuntutan percepatan kesejahteraan rakyat, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur telah menunjukkan komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat serta responsif terhadap kebutuhan daerah.
Sebagai bagian dari rakyat Papua, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas dedikasi, kerja keras, serta berbagai langkah strategis yang telah dilakukan selama satu tahun pertama masa kepemimpinan ini.
Memimpin Papua bukanlah pekerjaan yang mudah. Papua memiliki tantangan geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang jauh lebih kompleks dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.
Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan untuk membuka isolasi wilayah, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian daerah patut mendapatkan penghargaan.
Masyarakat Papua hari ini tidak hanya membutuhkan pemimpin administratif, tetapi juga pemimpin transformasional yang mampu menghadirkan harapan baru bagi masa depan.
Oleh karena itu, satu tahun pertama ini harus dipandang sebagai pondasi kuat menuju percepatan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wagub Papua untuk Memperkuat Fondasi Menuju Transformasi Papua Cerdas – Sejahtera – Harmonis (PAPUA CERAH).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peneliti Pasifik Research: Memahami Akar Persoalan Papua Penting untuk Bangun Kepercayaan
- Waka DPD RI Yorrys Raweyai Dukung Percepatan DOB Papua Utara
- DPRK Nabire Temui Satgas PKH, Bahas Aktivitas Pertambangan di Wapoga
- Pentolan OPM Hermanus Hogajau & 3 Anak Buahnya Tewas Saat Kontak Tembak dengan Satgas TNI
- Komisi I DPR Tolak Narasi Bias PM Kepulauan Solomon Terkait Papua di Forum PBB
- Kecam Pidato PM Solomon soal Papua di Sidang PBB, Abraham Sridjaja: Sembrono dan Sepihak