Reformasi Bursa, BEI Bakal Keluarkan Saham HSC dari IHSG

jpnn.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menggelar pertemuan secara daring dengan pihak MSCI menyusul pengumuman yang disampaikan lembaga indeks global tersebut.

Pertemuan tersebut membahas berbagai dinamika pasar modal domestik, meski detail serta kesimpulannya belum dapat diungkapkan kepada publik.

Langkah ini menyusul sejumlah inisiatif yang telah diselesaikan sebelumnya, termasuk pengungkapan nama pemegang saham satu persen hingga peningkatan ketentuan free float.

Guna memperkuat transparansi data, BEI mengumumkan rencana untuk mengeluarkan seluruh saham kategori high shareholding concentration dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Untuk memberikan gambaran pergerakan IHSG yang lebih wajar, karena seperti diketahui bahwa ada potensi risiko dalam saham-saham di dalam High Shareholding Concentration (HSC)," ujar Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dikutip dari antaranews, Senin (19/10) malam.

Namun, Jeffery menegaskan langkah penyesuaian ini dipastikan tidak akan menghentikan transaksi atas efek-efek yang masuk dalam daftar peninjauan tersebut.

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"Tetap bisa diperdagangkan, tetapi pergerakan harganya tidak akan mempengaruhi pergerakan IHSG," ujanya.

Jeffery menyebut sebanyak 80 saham HSC atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi tersebut memiliki bobot sebesar 18 persen dari IHSG.