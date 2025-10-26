menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Reformasi Politik Regulasi Pemilu

Reformasi Politik Regulasi Pemilu

Oleh: Benny Sabdo – Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Anggota Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia

Reformasi Politik Regulasi Pemilu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Anggota Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia Benny Sabdo. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diperkuat.

Bawaslu adalah garda terdepan demokrasi dan tempat rakyat menyandarkan kepercayaan.

Hal ini ia sampaikan pada rapat koordinasi penguataan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada medio Oktober 2025 lalu.

Baca Juga:

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu merupakan representasi lembaga pengawas demokrasi.

Sejarah Indonesia mencatat Bawaslu lahir karena adanya kecurangan pemilu yang masif di era Orde Baru.       

Sebuah pemilu akan memperoleh legitimasi, jika dilaksanakan secara luber dan jurdil.

Baca Juga:

Pemilu merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Konstitusi menjadi fundamental norms yang merupakan kontrak sosial yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara; sebagai norma tata negara yang lebih adil dan beradab.

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu merupakan representasi lembaga pengawas demokrasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI