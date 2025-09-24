menu
Reformasi Polri: Jalan Panjang Mengembalikan Kepercayaan Publik

Reformasi Polri: Jalan Panjang Mengembalikan Kepercayaan Publik

Reformasi Polri: Jalan Panjang Mengembalikan Kepercayaan Publik
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus melindungi dan melayani masyarakat.

Dalam perjalanannya, Polri telah menorehkan berbagai capaian penting yang layak diapresiasi.

Namun, di balik prestasi tersebut, terdapat pula sejumlah persoalan yang masih membayangi dan menuntut perbaikan mendasar.

Baca Juga:

Momentum pembentukan Tim Reformasi Polri menjadi ujian besar: apakah langkah ini akan menghasilkan perubahan substantif, atau sekadar simbolik belaka.

Langkah-Langkah Positif Polri

Perlu diakui, Polri tidak pernah berhenti melakukan pembenahan. Reformasi birokrasi telah berjalan melalui perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karier berbasis kompetensi.

Baca Juga:

Polri juga memperkuat program pembinaan disiplin internal sehingga proses regenerasi berjalan lebih sehat.

Di era digital, Polri makin adaptif. Inovasi layanan publik berbasis teknologi, seperti SIM Online dan SPKT Online, makin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian. Pemanfaatan teknologi forensik dan big data juga meningkatkan kualitas investigasi dan efektivitas penegakan hukum.

