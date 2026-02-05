Regenesis Indonesia di Usia 13 Tahun Perkuat Posisi Sebagai Pemimpin Industri Aesthetic

jpnn.com, JAKARTA - Menginjak usia ke-13 tahun berkarya di Indonesia, PT Regenesis Indonesia makin memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan terdepan di industri aesthetic.

Konsistensi Regenesis dalam menghadirkan inovasi global, teknologi tercanggih dunia, serta komitmen tinggi terhadap aspek legalitas menjadikan perusahaan ini semakin dipercaya, baik oleh para principle internasional maupun para pemilik klinik kecantikan di seluruh Indonesia.

Selama 13 tahun perjalanannya, Regenesis dikenal sebagai mitra strategis yang secara berkelanjutan membawa teknologi dan produk aesthetic kelas dunia ke Indonesia.

Seluruh brand yang dihadirkan Regenesis telah melalui proses seleksi ketat, berbasis data, referensi global, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi dan legalitas yang berlaku. Hal ini memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pelaku bisnis klinik dalam menjalankan usahanya secara profesional dan berkelanjutan.

“Bagi Regenesis, inovasi tidak pernah dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap regulasi. Legalitas setiap brand adalah komitmen utama kami, agar para mitra klinik dapat menjalankan bisnisnya dengan rasa aman, nyaman, dan dapat bertanggung jawab,” ujar President Director PT Regenesis Indonesia Emmy Noviawati.

Menutup tahun 2025, PT Regenesis Indonesia mencatat pencapaian strategis dengan menjadi distributor aesthetic yang menjadi target kunjungan berbagai principle partner internasional yang berasal dari hampir seluruh benua. Kepercayaan ini makin menguat melalui keterlibatan aktif Regenesis dalam ISWAM 2025, sebuah event internasional bergengsi di bidang aesthetic.

Makin banyak principle global yang menjadikan PT Regenesis Indonesia sebagai pilihan utama dalam membuka kerja sama lintas negara. Kepercayaan ini tidak hadir secara instan, melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang, konsistensi, serta reputasi Regenesis selama 13 tahun berkiprah di industri aesthetic Indonesia.

Setelah meluncurkan buku terbarunya “Beauty of Being Entrepreneur” yang ditujukan bagi para mitra bisnis, Regenesis merayakan ulang tahunnya dengan rangkaian kunjungan principle internasional dalam berbagai event berskala global.