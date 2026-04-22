Regenesis Indonesia Perkuat Komitmen pada Inovasi Kesehatan & Wellness

jpnn.com, BANDUNG - PT Regenesis Indonesia, perusahaan yang dikenal konsisten menghadirkan inovasi di bidang aesthetic, wellness, dan healthcare technology, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung solusi kesehatan modern di Indonesia melalui partisipasinya pada The 8th Bandung Nutri Wellness 2026.

Sejak pertengahan 2024, PT Regenesis Indonesia telah menghadirkan Allurion Gastric Balloon, sebuah terobosan global dalam penanganan obesitas melalui teknologi intragastric balloon yang menawarkan pendekatan tanpa endoskopi, tanpa anestesi, dan tanpa tindakan invasif.

Teknologi ini menjadi alternatif modern bagi pasien yang membutuhkan penanganan obesitas secara lebih aman, nyaman, dan terintegrasi dengan perubahan gaya hidup jangka panjang.

Dalam perjalanannya, PT Regenesis Indonesia telah berkontribusi menghadirkan berbagai teknologi, produk, edukasi, dan solusi profesional yang mendukung perkembangan dunia kecantikan, aesthetic medicine, SPA, wellness, hingga inovasi kesehatan di Indonesia. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran produk-produk berkelas dunia, tetapi juga melalui penguatan ekosistem edukasi dan peningkatan kompetensi tenaga profesional.

President Director PT Regenesis Indonesia Ir. Emmy Noviawati menyampaikan kehadiran Allurion di Indonesia merupakan bagian dari visi Regenesis untuk terus membawa solusi global yang relevan bagi tantangan kesehatan masyarakat saat ini.

"Kepercayaan lintas dokter spesialis di Indonesia terhadap Allurion Gastric Balloon menunjukkan bahwa teknologi ini telah diterima sebagai salah satu solusi yang kredibel dalam membantu menekan angka obesitas. Regenesis tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga membangun ekosistem edukasi, kolaborasi, dan implementasi klinis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan," ujar Emmy Noviawati.

Pada tahun 2026, Allurion diangkat menjadi salah satu tema workshop dalam The 8th Bandung Nutri Wellness, forum ilmiah yang mempertemukan para praktisi kesehatan, akademisi, dan profesional di bidang nutrisi klinis merupakan forum ini menjadi wadah penting dalam menjawab tantangan kesehatan modern, khususnya dalam penanganan obesitas yang semakin menjadi perhatian global.

Workshop ini diselenggarakan di RS Al Islam Bandung dan menghadirkan pendekatan komprehensif dalam manajemen obesitas modern melalui integrasi intervensi gaya hidup, dukungan teknologi, dan pendekatan klinis yang aplikatif.