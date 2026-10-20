Regenesis Indonesia Sediakan Treatment WonderFace

jpnn.com, JAKARTA - Wanita Indonesia usia paruh baya, khususnya segmen menengah ke atas makin menjadi salah satu target penting dalam pasar aesthetic dan anti-aging.

Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat sekitar 20,7 juta perempuan Indonesia berusia 40–44 tahun, 19,7 juta berusia 45–49 tahun, 17,7 juta berusia 50–54 tahun, dan 15,2 juta berusia 55–59 tahun menunjukkan besarnya potensi perempuan yang memiliki kebutuhan terhadap skin rejuvenation dan anti-aging hal ini menjadi pertimbangan.

"Hal ini menjadi pertimbangan untuk Regenesis Indonesia yang selalu berinovasi untuk mendatangkan solusi untuk kebutuhan ini," kata President Direktur PT Regenesis Indonesia Emmy Noviawati.

Ketika wajah mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, perhatian hampir selalu tertuju pada kulit berupa kerutan, kolagen, elastisitas, dan kekencangan. Faktanya kulit hanyalah satu bagian dari wajah. Di bawahnya terdapat otot, lemak, jaringan ikat, dan berbagai struktur lain yang bersama-sama membentuk, menopang, dan bergerak sesuai ekspresi wajah.

Merasa sudah melakukan berbagai treatment pengencangan kulit, tetapi wajah masih terlihat turun, kurang defined, atau kehilangan bentuknya? Seiring bertambahnya usia, perubahan tidak hanya terjadi pada kulit, tetapi juga pada struktur di bawahnya, termasuk otot dan jaringan penunjang.

“Kami melihat adanya perubahan cara pandang dalam facial aesthetics. Wajah tidak hanya terdiri dari kulit yang terlihat, tetapi juga struktur di bawahnya yang ikut membentuk, menopang, dan menggerakkan wajah. Karena itu, perhatian terhadap otot wajah menjadi bagian menarik dari perkembangan treatment estetika modern,” kata Emmy Noviawati.

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Perhatian terhadap otot wajah kini menjadi bagian dari percakapan baru dalam dunia estetika dan anti-aging. WonderFace hadir di Indonesia dengan pendekatan yang menempatkan otot sebagai salah satu bagian penting dalam perawatan wajah.

Yang membedakan WonderFace dengan alat lain adalah pendekatannya yang personal. Hal ini sesuai dengan tuntutan pasien yang mengharapkan personalize treatment.