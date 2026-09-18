Regina Phen bawa misi pelestarian budaya di grand final Teen Miss Tionghoa Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Regina Eleonore Phen atau Regina Phen menjadi salah satu finalis Teen Miss Tionghoa Indonesia 2026, yang akan tampil dalam babak Grand Final.

Remaja berusia 14 tahun yang mewakili DKI Jakarta itu membawa misi pelestarian budaya melalui advokasi bertajuk “Bridges of Tradition”.

Melalui gagasan tersebut, Regina ingin mendorong generasi muda mengenal dan menjaga tradisi Tionghoa, sekaligus memahami proses akulturasinya dengan budaya Nusantara.

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“Saya mengikuti ajang ini karena saya ingin menjadi inspirasi bagi generasi muda Tionghoa untuk terus mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya mereka. Menurut saya, budaya akan terus hidup apabila generasi muda mau ikut menjaganya,” ujar Regina, Jumat (18/9).

Menurut Regina, pelestarian budaya tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan formal.

Tradisi, kata dia, juga dapat diperkenalkan melalui medium yang dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari media sosial, seni, musik, tari, hingga kegiatan kebudayaan.

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Konsep tersebut kemudian menjadi dasar dari “Bridges of Tradition”. Regina berharap generasi muda tidak merasa jauh dari akar budayanya meski hidup di tengah perkembangan zaman.

Dia juga memandang identitas Tionghoa dan Indonesia bukan sebagai dua hal yang bertentangan.