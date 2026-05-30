Registrasi Biometrik Nomor Seluler Wajib Mulai 1 Juli 2026, Warga Diminta Mendaftar

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah secara resmi akan memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh mulai 1 Juli 2026 untuk setiap aktivasi nomor baru.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan seluruh operator seluler telah menyelesaikan penyesuaian sistem untuk penerapan registrasi biometrik.

Edwin menyatakan kebijakan itu dibuat untuk melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital, spam call, phishing, hingga penyalahgunaan nomor seluler berbasis identitas palsu.

Data Indonesia Anti-Scam Centre dan Satgas PASTI mencatat total dana korban kejahatan siber yang dilaporkan hingga April 2026 telah mencapai Rp9,5 triliun.

Selama ini pelaku kejahatan digital disebut memanfaatkan kelemahan validasi identitas untuk menggunakan nomor seluler secara anonim.

Dengan registrasi biometrik, Edwin menjelaskan penggunaan identitas palsu akan semakin sulit, sehingga membantu menciptakan ekosistem digital lebih aman.

“Penerapan registrasi biometrik secara nasional mulai 1 Juli 2026 melalui gerai layanan, aplikasi, maupun situs resmi masing-masing operator,” kata Edwin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).

Sistem ini akan menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.