Regulasi EUDR Bukan Halangan untuk Gunakan Produk Furnitur Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Wacana penerapan EUDR, yakni regulasi resmi dari Uni Eropa yang mengatur penggunaan bahan baku kayu untuk produk furnitur yang peduli akan keberlangsungan kondisi hutan, menimbulkan berbagai efek domino khususnya bagi dunia usaha.

Karena pada dasarnya regulasi EUDR ini sendiri, melarang masuknya produk komoditas yang berasal dari lahan hasil penggundulan atau perusakan hutan.

EUDR juga berangkat dari kekhawatiran yang beralasan, yakni hutan sangatlah penting, dan konsumsi global seharusnya tidak memberikan insentif terhadap deforestasi.

Namun di sisi lain, tentunya peraturan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan politik dan praktis, terutama bagi perusahaan dan negara produsen di luar Eropa.

Regulasi tersebut sebetulnya juga telah mengalami penundaan, penyesuaian, dan 'penyederhanaan', sehingga dapat semakin sulit untuk mengetahui aturan mana yang berlaku dalam situasi tertentu.

Demi mengakomodir penggunaan baku produk furnitur yang berkualitas sekaligus tetap dalam koridor aturan serta etika yang berlaku, Danzer sebagai brand pendukung produk furnitur berkomitmen untuk terus menyelaraskan kondisi ini.

"Komitmen menggunakan produk yang bertanggung jawab akan keberlangsungan kondisi hutan tentunya selaras dengan etika bisnis yang kami jalani. Karena, sesuai dengan regulasi dari Uni Eropa yang melarang masuknya produk yang berasal dari hasil perusakan hutan," ungkap Eckart Schmitt, perwakilan dari Danzer AG dalam keterangan resmi.

"Kami percaya, upaya-upaya seperti ini akan menjadi contoh baik di kemudian hari untuk para pelaku usaha, khususnya di bidang furnitur atau sejenisnya, bahwa etika bisnis bukanlah halangan untuk menghasilkan produk yang berkualitas," sambungnya.