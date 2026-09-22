Regulasi MST Tak Diubah, Pengusaha Logistik Pesimistis Zero ODOL 2027 Bisa Berjalan

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) pesimistis program Zero Over Dimension Overloading (ODOL) 2027 bisa berjalan sukses jika pemerintah tidak mengubah regulasi Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan berdasarkan kelas jalan.

Ketua Kompartemen Bidang Angkutan Darat DPP ALFI Ivan Kamadjaja menjelaskan bahwa jika Zero ODOL dipaksakan berjalan dengan undang-undang yang ada sekarang, hal tersebut justru akan memicu masalah baru di lapangan. Salah satunya adalah potensi kemacetan yang jauh lebih parah di jalan tol.

Berdasarkan data Jasa Marga, saat ini sebanyak 75 persen truk yang melintas di jalan tol terindikasi mengalami overload.

Jika kebijakan Zero ODOL diterapkan secara kaku, muatan barang yang biasanya cukup diangkut oleh 3 truk ODOL nantinya harus dipecah dan diangkut oleh 6 truk normal. Lonjakan jumlah armada ini dipastikan akan memadati ruang jalan raya.

“Jadi, kalau Zero ODOL itu tetap dipaksakan berjalan dengan undang-undang dan peraturan yang sekarang dengan kondisi baru, yang terjadi nanti malah keributan-keributan baru dari pemilik truk,” ujarnya.

Selain kemacetan, skenario ini juga diprediksi akan mengerek biaya operasional pemilik truk. Kenaikan biaya tersebut otomatis akan dialihkan kepada sektor industri melalui penyesuaian tarif angkutan.

Baca Juga: Pemerintah Ubah Pendekatan Demi Mewujudkan Zero Truk ODOL Pada 2027

Ivan mengingatkan bahwa pada akhirnya konsumenlah yang harus menanggung dampak mata rantai ini lewat kenaikan harga barang di pasar, yang pada gilirannya berisiko memicu inflasi nasional.

“Ujung-ujungnya, konsumen juga yang akan menanggung kenaikan harga barang tersebut dan mau tidak mau akan memicu terjadinya inflasi,” tuturnya.