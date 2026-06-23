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Regulasi U-23 Dihapus, Arlyansyah Pilih Adu Kualitas Demi Tembus Tim Utama Persija

Regulasi U-23 Dihapus, Arlyansyah Pilih Adu Kualitas Demi Tembus Tim Utama Persija
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Satu dari dua Young Guns Persija Jakarta yang sedang viral Arlyansyah Abdulmanan (tengah). Foto: persija

jpnn.com, JAKARTA - Hapusnya aturan wajib memainkan pemain U-23 di Super League 2026/27 membuat persaingan di skuad Persija Jakarta makin ketat. 

Namun, situasi itu tak membuat Arlyansyah Abdulmanan gentar.

Gelandang muda Macan Kemayoran tersebut memilih menghadapi tantangan dengan meningkatkan kualitas, dan membuktikan diri layak bersaing dengan para pemain senior.

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Seperti diketahui, regulasi yang sebelumnya menjamin pemain muda mendapatkan menit bermain kini sudah tidak berlaku lagi. 

Jika pada musim lalu setiap klub wajib menurunkan pemain U-23 selama minimal 45 menit, mulai musim depan kesempatan bermain sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan masing-masing pemain.

"Saya masih percaya diri bisa bersaing dengan pemain-pemain Persija lainnya," ujar Arly.

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Dia menegaskan tidak merasa terbebani meski perlindungan untuk pemain muda sudah dihapus.

"Saya tidak takut bersaing meski tanpa aturan itu," lanjutnya.

Persaingan pemain muda di Persija Jakarta akan makin ketat menyusul aturan baru. Namun, Arlyansyah tidak khawatir dan siap buktikan kualitasnya.

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