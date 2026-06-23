Regulasi U-23 Dihapus, Arlyansyah Pilih Adu Kualitas Demi Tembus Tim Utama Persija
jpnn.com, JAKARTA - Hapusnya aturan wajib memainkan pemain U-23 di Super League 2026/27 membuat persaingan di skuad Persija Jakarta makin ketat.
Namun, situasi itu tak membuat Arlyansyah Abdulmanan gentar.
Gelandang muda Macan Kemayoran tersebut memilih menghadapi tantangan dengan meningkatkan kualitas, dan membuktikan diri layak bersaing dengan para pemain senior.
Seperti diketahui, regulasi yang sebelumnya menjamin pemain muda mendapatkan menit bermain kini sudah tidak berlaku lagi.
Jika pada musim lalu setiap klub wajib menurunkan pemain U-23 selama minimal 45 menit, mulai musim depan kesempatan bermain sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan masing-masing pemain.
"Saya masih percaya diri bisa bersaing dengan pemain-pemain Persija lainnya," ujar Arly.
Dia menegaskan tidak merasa terbebani meski perlindungan untuk pemain muda sudah dihapus.
"Saya tidak takut bersaing meski tanpa aturan itu," lanjutnya.
Persaingan pemain muda di Persija Jakarta akan makin ketat menyusul aturan baru. Namun, Arlyansyah tidak khawatir dan siap buktikan kualitasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Bakal Punya Jersei Baru, Ini Bocoran Desainnya
- Kabar Baik untuk Jakmania, Jersei Baru Persija x Adidas Dibanderol Mulai Rp 350 Ribu
- Shin Tae Yong Tak Berani Janji Persija Menang Terus, tetapi Siap Bikin Jakmania Bangga
- Persija Jakarta Ikuti Jejak PSM Makassar Gunakan Adidas, Persik Kediri Menyusul?
- Persija Jakarta Teratas, Bagaimana Persib Bandung? Lihat Ini Datanya
- Karier Rayhan Hannan Sedang Menanjak, Persija Tak Mau Ambil Risiko