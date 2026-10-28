Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Tiga Provinsi Ditargetkan Tuntas 2028

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berlangsung dalam kerangka waktu tiga tahun mulai 2026 hingga 2028.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pihaknya telah membahas persiapan anggaran tersebut bersama Menteri Keuangan sebelum memasuki tahun anggaran 2027.

"Kami tahu percepatan rehap rekon di bencana Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Satera Barat ini berlangsung 3 tahun 2026, 2007, 2008," ujar Tito di kantornya, Jakarta, baru-baru ini.

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Tito memastikan anggaran untuk menjalankan agenda rehabilitasi tersebut telah tersedia dan didiskusikan secara matang dengan Kementerian Keuangan.

"Nah, sebelum masuk 2027, kami sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan," tambahnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan penyelesaian rencana induk penanganan bencana di tiga wilayah tersebut menjadi prioritas utama APBN 2026 yang masa berlakunya tinggal menyisakan dua bulan.

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Dia menyatakan sudah menyampaikan secara khusus rencana induk penanganan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kepada Mendagri.

"Itu progresnya tadi kami sampaikan karena banyak sekali progres ini sebenarnya penanganan itu dilakukan oleh kementerian/lembaga dari pusat," ujarnya.