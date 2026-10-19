Rehabilitasi Infrastruktur Layanan Dasar di Aceh Tamiang Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur layanan dasar masyarakat pascabanjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.

Penanganan difokuskan pada pemulihan layanan air minum, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta rehabilitasi Kantor Bupati dan penataan kawasan pemerintahan. Sejumlah pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026, dan diupayakan dapat fungsional pada akhir November 2026 untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan pascabencana Sumatra dilakukan secara bertahap. Setelah akses darurat dipulihkan untuk memastikan masyarakat tetap terhubung, penanganan dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi permanen agar fungsi infrastruktur dapat kembali secara optimal dan berkelanjutan.

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“Yang kami kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” kata Menteri Dody.

Sementara itu Kepala BPBPK Aceh Tommy Permadhi menjelaskan bahwa penanganan rehab rekon ini dilakukan untuk memulihkan fungsi infrastruktur dasar sekaligus memperkuat pelayanan publik di Aceh Tamiang.

“Penanganan pascabencana di Aceh Tamiang mencakup pemulihan layanan air minum, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta rehabilitasi dan penataan kawasan pemerintahan. Seluruh pekerjaan terus kami dorong agar dapat selesai sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Tommy.

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Pada sektor air minum, Kementerian PU membangun tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA), yakni Kuala Simpang berkapasitas 50 liter per detik, Karang Baru 200 liter per detik, dan Rantau melalui pembangunan IPA baru berkapasitas 20 liter per detik serta rehabilitasi instalasi eksisting berkapasitas 40 liter per detik. Ketiganya ditargetkan memperluas layanan hingga sekitar 31.000 sambungan rumah (SR).

Di sektor persampahan, Kementerian PU melakukan peningkatan TPA Kampung Durian atau TPA Rantau mencakup pembangunan sel landfill seluas 1,1 hektare berkapasitas hingga 70 ton sampah per hari, instalasi pengolahan air lindi, dan jalan akses.