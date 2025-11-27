Rehabilitasi Ira
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Mungkinkah Ira Puspadewi diangkat kembali sebagai direktur utama ASDP –setelah dia direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Selasa lalu?
Ira direhabilitasi hanya tiga hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan.
Tidak mudah mencari sosok yang bisa diangkat menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar. Yang berminat sih, banyak. Terlalu banyak. Pun sampai melakukan berbagai upaya yang memalukan.
Akan tetapi sosok yang bisa punya prestasi seperti Ira Puspadewi tidaklah banyak.
Ira –yang diberhentikan sebagai dirut ASDP karena menjadi tersangka korupsi– nyaris sempurna sebagai leader di ASDP. Perusahaan tumbuh pesat. Sistemnya dibenahi. Padahal, membenahi sistem itu pasti banyak musuhnya.
Aksi korporasinyi jarang dilakukan oleh BUMN: akuisisi perusahaan pesaing.
Itu pernah dilakukan Milawarma di Bukit Asam. Juga Arifin Tasrif saat masih menjabat dirut Pupuk Indonesia: membeli perusahaan amoniak milik Jepang di dekat pabrik pupuknya di Bontang.
Tentu kini terserah direksi Danantara: apakah akan merehabilitasi Ira sebagai dirut ASDP. Tentu Danantara sudah telanjur mengangkat dirut ASDP pengganti Ira. Apakah tidak rumit menggantinya.
Mungkinkah Ira Puspadewi diangkat kembali sebagai direktur utama ASDP –setelah dia direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Selasa lalu?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tiga Arahan Presiden demi Tingkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Atlet Nasional
- Gubernur Jambi Diminta Bersih-Bersih Pejabat Bermental Koruptor
- Prabowo Beri Rehabilitasi kepada Ira Puspadewi Cs, Komisi III DPR: Hukum Tak Hambat Strategi Bisnis
- Prabowo Beri Rehabilitasi Kepada Eks Dirut ASDP, Praktisi Hukum Mengapresiasi
- Menteri Maman Apresiasi Komitmen Pertamina Mendukung Penguatan UMKM di SMEXPO 2025
- Rehabilitasi Ira Puspadewi Cs Bentuk Komitmen Prabowo soal Profesionalitas BUMN