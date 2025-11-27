menu
Rehabilitasi Ira

Oleh: Dahlan Iskan

Rehabilitasi Ira
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Mungkinkah Ira Puspadewi diangkat kembali sebagai direktur utama ASDP –setelah dia direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Selasa lalu?

Ira direhabilitasi hanya tiga hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan.

Tidak mudah mencari sosok yang bisa diangkat menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar. Yang berminat sih, banyak. Terlalu banyak. Pun sampai melakukan berbagai upaya yang memalukan.

Akan tetapi sosok yang bisa punya prestasi seperti Ira Puspadewi tidaklah banyak.

Ira –yang diberhentikan sebagai dirut ASDP karena menjadi tersangka korupsi– nyaris sempurna sebagai leader di ASDP. Perusahaan tumbuh pesat. Sistemnya dibenahi. Padahal, membenahi sistem itu pasti banyak musuhnya.

Aksi korporasinyi jarang dilakukan oleh BUMN: akuisisi perusahaan pesaing.

Itu pernah dilakukan Milawarma di Bukit Asam. Juga Arifin Tasrif saat masih menjabat dirut Pupuk Indonesia: membeli perusahaan amoniak milik Jepang di dekat pabrik pupuknya di Bontang.

Tentu kini terserah direksi Danantara: apakah akan merehabilitasi Ira sebagai dirut ASDP. Tentu Danantara sudah telanjur mengangkat dirut ASDP pengganti Ira. Apakah tidak rumit menggantinya.

Mungkinkah Ira Puspadewi diangkat kembali sebagai direktur utama ASDP –setelah dia direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Selasa lalu?

