Rehabilitasi Prabowo untuk Tiga Eks Direksi ASDP Dinilai Jawaban atas Suara Publik
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Prabowo memberikan rehabilitasi kepada eks Dirut PT ASDP Ira Puspadewi.
Ira sempat divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi terkait kerja sama usaha dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada 2019–2022
Selain Ira, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP 2020-2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024, Muhammad Yusuf Hadi juga mendapat rehabilitasi presiden.
Kedua eks direksi ASDP itu juga menjadi terdakwa dalam kasus korupsi yang sama.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Presiden Prabowo untuk menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga mantan pejabat ASDP dalam perkara No. 68 Pidsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat—menjadi penegasan bahwa negara tidak hanya memiliki fungsi menghukum, tetapi juga memulihkan.
Kebijakan ini bukan hasil keputusan sepihak, melainkan respons atas aspirasi publik yang disampaikan melalui jalur konstitusional oleh DPR, serta kajian hukum menyeluruh dari pemerintah.
"Kita menyaksikan bahwa proses ini lahir bukan dari tekanan politik, tetapi dari konsensus antara aspirasi rakyat dan pertimbangan hukum yang matang," kata Iwan Setiawan dalam keterangannya, Selasa (25/11).
Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan menilai rehabilitasi Prabowo untuk tiga eks direksi ASDP merupakan jawaban atas suara publik, simak penjelasannya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Berikan Rehabilitasi untuk Ira Puspadewi dan 2 eks Pejabat ASDP
- Kakek 89 Tahun Dapat Becak Listrik dari Prabowo, Lansia Tetap Berdaya
- Ray Rangkuti Dorong Prabowo Sikat Mafia Migas, Dukung Peran Strategis Pertamina
- Prabowo Perintahkan Audit RS di Papua yang Tolak Ibu Hamil hingga Irene Sokoy dan Bayinya Meninggal
- KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek 31 RSUD se-Indonesia Senilai Rp 4,5 Triliun
- Kangkung Babi