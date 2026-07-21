Reidel Toiran Berharap Nizar Zulfikar & Rivan Nurmulki Ikut Bela Timnas Voli di Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas voli putra Indonesia, Reidel Toiran berharap masih bisa membawa Nizar Zulfikar dan Rivan Nurmulki ke Asian Games 2026.

Manajer kelahiran 31 Oktober 1984 itu menilai keduanya masih layak untuk mendapatkan kesempatan menggunakan seragam Garuda di dada pada ajang akbar antarnegara Asia itu.

“Kami masih butuh sosok senior di dalam tim. Kami mencoba merayu keduanya karena sebelum AVC Cup 2026 keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan pemulihan cedera dan mempersilahkan pemain muda untuk masuk ke dalam skuad,” ujar pria asal Kuba itu saat ditemui JPNN.com di Rawamangun, Selasa (21/7).

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Manajer asal Bhayangkara Presisi itu menilai nantinya jika keduanya siap dipanggil akan bersaing terlebih dahulu dengan pemain lainnya yang sudah masuk ke dalam tim.

Mantan bomber Benfica di Liga voli Portugal itu menilai bahwa kehadiran Nizar dan Rivan bakal membuat persaingan sehat terjadi khususnya di sektor setter dan opposite.

Terlebih saat ini di posisi opposite tercatat skuad Garuda masih lemah seusai Fauzan Nibras serta Rama Fazza Fauzan masih kurang konsisten.

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“Nantinya jika keduanya bersedia maka akan ikut seleksi terlebih dahulu. Saya bertekad mengajukan 20 nama pemain untuk pemusatan latihan Asian Games 2026 setelah tampil di SEA V CUp 2026.”

“Adanya persaingan membuat kondisi di dalam tim semakin kompetitif dan masing-masing pemain belum aman di tiap posisinya,” ujar Toiran.