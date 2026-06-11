menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Reidel Toiran Jadi Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ada yang Belum Beres

Reidel Toiran Jadi Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ada yang Belum Beres

Reidel Toiran Jadi Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ada yang Belum Beres
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Reidel Toiran saat melatih Jakarta Bhayangkara Presisi pada ajang AVC Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak. Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia bakal dilatih sementara oleh Reidel Toiran pada AVC Men’s Volleyball Cup 2026.

Keputusan tersebut diambil seusai proses administrasi visa kerja Sergio Veloso belum beres, masih dalam proses.

“PBVSI menunjuk Toiran Reidel sebagai karteker Pelatih Timnas voli putra Indonesia untuk menghadapi AVC Men’s Volleyball Cup 2026.”

Baca Juga:

“Penunjukan Toiran dilakukan seiring proses administrasi visa kerja pelatih Sergio Veloso masih dalam proses,” bunyi pengumuman PBVSI di sosial media.

Kabar ini membuat kaget mengingat sudah hampir beberapa pekan Sergio Veloso memimpin langsung Dio Zulfikri dan kolega berlatih.

Rencananya malam ini Reidel Toiran akan langsung datang ke Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul untuk memimpin sementara latihan Timnas voli putra Indonesia.

Baca Juga:

Nantinya dalam bekerja Toiran akan dibantu oleh Lardi dan Nur Widayanto yang sebelumnya menjadi asisten Sergio Veloso.

Reidel Toiran sejatinya bukan nama baru di kancah voli Tanah Air seusai sukses bersama Jakarta Bhayangkara Presisi.

Timnas voli putra Indonesia bakal dilatih oleh Reidel Toiran pada AVC Men’s Volleyball Cup 2026. Ada apa nih?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI