Reidel Toiran Minta Timnas Voli Putra Indonesia Lupakan Hasil Minor Kalah dari Kamboja
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia melakukan persiapan akhir menghadapi putaran kedua SEA V Cup 2026.
Skuad asuhan Reidel Toiran sudah mencoba berlatih di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (21/7) sore WIB.
Farhan Halim dan kolega melahap semua menu latihan yang diberikan pelatih utamanya dalam bertahan.
Pelatih Timnas voli putra Indonesia Reidel Toiran menyambut positif anak asuhannya kembali bergairah seusai hanya menjadi runner up pada putaran pertama SEA V Cup 2026.
Pekan lalu tercatat tim peringkat ke-48 FIVB itu harus puas menjadi finalis seusai menyerah dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15) dari Kamboja.
“Semua pemain sudah bertekad untuk tidak mengulang hasil di putaran pertama setelah kalah dari Kamboja.”
“Para pemain, pelatih dan juga ofisial melakukan evaluasi untuk bisa raih hasil maksimal di putaran kedua,” ujar pria asal Kuba itu.
Manajer asal klub Bhayangkara Presisi itu berharap tim asuhannya bisa termotivasi terlebih akan tampil di hadapan publik sendiri.
Timnas voli putra Indonesia bertekad bangkit seusai hanya menjadi runner up pada putaran pertama SEA V Cup 2026
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