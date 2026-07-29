REI’s Key Client Network 2026 Ajang Sinergikan Regulasi, Sertifikasi, & Industri Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT REI Sistem Indonesia Group sukses menggelar forum tahunan REI’s Key Client Network 2026.

Mengangkat isu strategis seputar food safety (keamanan pangan), standarisasi, ESG (Environmental, Social, and Governance), serta sustainability, acara ini menjadi ruang kolaborasi mendalam yang menghadirkan regulator, praktisi industri, hingga pakar sertifikasi internasional.

Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada klien loyal, sekaligus menjadi wadah untuk menjembatani dinamika regulasi dan tantangan implementasi yang dihadapi oleh para pelaku usaha di lapangan.

?Direktur Utama PT REI Sistem Indonesia Group Ida Nurdiani Rahayu mengatakan perubahan regulasi yang dinamis kerap menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Kendala utama di lapangan umumnya bukan masalah besar, melainkan kurangnya pembaruan informasi (update) terkait aturan-aturan baru serta teknis pelaksanaannya.

?"Tujuan utama kami menyelenggarakan acara ini adalah sebagai apresiasi kepada klien loyal, sekaligus menjadi wadah untuk mendapatkan insight terbaru dari para pakar. Sebagai konsultan, tantangan sekaligus peran utama kami adalah menjembatani regulasi yang terus berkembang dengan para praktisi di lapangan. Kami hadir untuk membantu melancarkan pelaksanaan regulasi agar sesuai dengan standar yang berlaku, memperkuat sinergi, dan memperluas jaringan kolaborasi ke depan," ujar Ida.

?Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo menyambut baik forum ini sebagai sarana pertukaran informasi antara kebutuhan klien, lembaga sertifikasi, dan konsultan.

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Donny menekankan pentingnya penyelarasan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengacu pada standar global, khususnya terkait prinsip ESG dan sustainability.

?"Tantangan keamanan pangan saat ini bukan hanya soal pemenuhan regulasi dalam negeri, melainkan juga persyaratan tambahan dari buyer atau ritel internasional terkait sustainability dan ESG. Informasi seperti inilah yang sering kali belum terserap dengan baik oleh produsen lokal. BSN tidak bisa bekerja sendiri, peran lembaga sertifikasi dan konsultan seperti REI sama pentingnya untuk membimbing pelaku usaha agar produk Indonesia semakin berdaya saing global," tegas Donny.