REIWA Hadirkan Stick Vacuum Cleaner, Bikin Rumah Bersih Tanpa Ribet

jpnn.com, JAKARTA - REIWA kembali menambah jajaran produk baru dengan meluncurkan Stick Vacuum Cleaner di pasar Indonesia.

Produk tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang ingin rumah tetap bersih setiap hari tanpa harus menghadapi proses yang ribet dan melelahkan.

Seiring dengan perubahan perilaku konsumen, aktivitas menjaga kebersihan rumah kini semakin dinamis.

Baca Juga: Reiwa Pamer Keunggulan Rangkaian Mesin Cuci Generasi Terbaru

National Sales Manager REIWA Indonesia, Iskandar Yap mengatakan REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir sebagai solusi Bersih Tanpa Ribet dengan daya hisap kuat MaxSuction 32.0 (32 kPa).

"Produk ini dilengkapi UV Bed Cleaner untuk membasmi kuman dan tungau, serta EdgeMaster Technology yang mampu menjangkau sudut sulit," kata Iskandar dalam siaran persnya, Jumat (29/5).

REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir dengan jaminan “Bersih Tanpa Ribet”, sebuah solusi modern yang ringan, fleksibel, dan mudah digunakan setiap hari.

Dengan desain nirkabel yang ringan dan fleksibel, produk itu membuat aktivitas membersihkan rumah menjadi lebih cepat, praktis, dan menyenangkan untuk kebutuhan daily cleaning masyarakat modern.

Dirancang untuk mendukung gaya hidup yang serba cepat, REIWA memastikan bahwa pendekatan yang praktis tetap diimbangi dengan performa pembersihan yang mendalam dan efisien melalui beberapa keunggulan, yakni Daya Hisap Kuat untuk Hasil Instan, Durasi Panjang dengan Kendali Pintar, dan Penyimpanan Mandiri yang Rapi.