ReJO: Sikap Jokowi Sangat Menghargai Jasa Para Pemimpin

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO) for Prabowo–Gibran, HM Darmizal MS menanggapi sikap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung pemberian gelar pahlawan nasional ke Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Menurut Darmizal, pernyataan Jokowi tersebut merupakan langkah berjiwa besar, berwawasan kebangsaan serta sarat nilai rekonsiliasi sejarah.

“Pak Jokowi menunjukkan kematangan sikap seorang negarawan. Beliau memandang sejarah dengan hati yang jernih, tidak dengan kacamata politik, tetapi dengan semangat kebangsaan. Ini langkah mulia yang patut diapresiasi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Darmizal di Jakarta, Kamis 6 November 2025.

Darmizal menegaskan seluruh rakyat Indonesia mengetahui dan merasakan betapa besar jasa mantan pesiden H.M. Soeharto bagi bangsa Indonesia.

“Beliau adalah bapak pembangunan nasional yang meninggalkan warisan nyata. Mulai dari swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi, hingga fondasi birokrasi dan pemerintahan yang kuat,” ujar Darmizal.

Menurut Darmizal, tidak ada satu pun generasi bangsa ini yang tidak merasakan hasil kerja keras dan dedikasi beliau.

“Termasuk begitu banyaknya tokoh muda bangsa saat ini yang tampil menjadi kaum cendekiawan yang lahir dari dukungan bea siswa Supersemar yang diluncurkan pak Harto," tegas Darmizal.

Sementara itu, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lanjut Darmizal adalah tokoh pluralisme dan kemanusiaan yang tiada duanya.