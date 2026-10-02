ReJO Ucapkan Selamat Kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Sebagai Kapolri
jpnn.com, JAKARTA - Relawan Jokowi untuk Prabowo - Gibran (ReJO) menyampaikan selamat dan penghargaan kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas kepercayaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Kapolri.
Ketua Umum ReJO Ir. HM Darmizal MS menyampaikan amanah sebagai Kapolri merupakan tanggung jawab besar sekaligus momentum penting untuk terus memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang melindungi, mengayomi dan melayani seluruh rakyat Indonesia.
"ReJO menyampaikan selamat kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kami percaya pengalaman panjang beliau di lapangan, kemampuan kepemimpinan, serta rekam jejaknya dalam penegakan hukum merupakan modal penting untuk membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas pengabdian sebagai Kapolri selama 5 tahun lebih,” ujar Darmizal, Kamis (1/10/2026).
Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang panjang, khususnya di bidang reserse dan penegakan hukum.
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah bertugas sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Setelah itu, Suyudi dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis di Bareskrim Polri, Wakapolda Metro Jaya, dan Kapolda Banten.
Kariernya kemudian berlanjut di tingkat nasional ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Agustus 2025.
Selama memimpin BNN, Suyudi terlibat dalam penguatan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan penanganan jaringan narkotika lintas negara.
ReJO menyampaikan selamat dan penghargaan kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri.
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